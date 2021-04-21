Пандемия коронавируса и карантинные мероприятия стали следствием роста теневой экономики в Украине. В период с января по сентябрь 2020 года уровень теневой экономики в общей доле ВВП составил 31%. Это на три процентных пункта превышает показатели 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития Украины. В то же время эксперты подчеркивают, что рост теневой экономики в 2020 году является меньшим по сравнению с кризисом 2014 года.

Деятельность, которая развивается вне государственного контроля, обнаружили с помощью метода убыточности предприятий. Рост произошел на 12 п.п. (до 32% от объема ВВП). В Минэкономики связывают это с уменьшением активности бизнеса в результате ограничительных мер.

В то же время с помощью двух других методов был зафиксирован спад теневой экономики. Метод расходы населения — розничный товарооборот и услуги — на 1 п.п. (До 23% от ВВП), электрический метод — на 1 п.п. (До 25% от ВВП).

Эксперты отмечают, что это является следствием ограничения каналов продвижения теневой экономики. Однако, по их словам, это только математические показатели.

Только монетарный метод показал отсутствие изменений в теневой экономике (31% от ВВП).

ВВП Украины

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины упал на 4%. До этого в течение четырех лет валовой внутренний продукт Украины рос.

Номинальный ВВП по состоянию на март составляет 4 194,1 млрд грн,, а в расчете на одного человека — 100,47 тис. грн.