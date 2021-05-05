Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга приедут в Украину — цель визита

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок вместе со своими коллегами-дипломатами из Бельгии Софи Вильмесом и Люксембурга Жаном Ассельборном посетят Украину 6 и 7 мая.

Также в рамках визита главы МИД прибудут на Донбасс.

Цель визита заключается в поддержке тремя странами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, страны Бенилюкса обсудят продолжение реформ в Украине.

Также в посольстве отметили, что на четверг, 6 мая, запланирована поездка дипломатов на линию столкновения на Донбассе и встреча с гражданским обществом.

А в пятницу, 7 мая, состоятся встречи глав МИД с членами Кабмина, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Во время визита он обсудит с коллегами консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины и продвижения внутренних трансформаций в нашем государстве.

Также дипломаты обратят особое внимание на развитие торговли и инвестиций между Украиной и странами Бенилюкса.

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Представители трех стран подписали заявление о Донбасса

Накануне представители Украины, Польши и Литвы объявили совместное заявление о поддержке Украины и осуждения агрессивных действий России. В Широкино на Донбассе они подписали соответствующий документ.

Также первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, Гошевский и Саударґас посетили Мариупольский порт, КПВВ Гнутово и поселок Широкино, где подписали заявление о поддержке Украины и осуждения российской агрессии.

Источник: Посольство Нидерландов в Украине