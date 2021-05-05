С начала суток, 5 мая, на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

В свою очередь украинские бойцы открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Вблизи Водяного российские боевики четыре раза открывали огонь из артиллерийских установок, минометов и гранатометов.

Недалеко от поселка Новоалександровка оккупанты стреляли из минометов, а возле Новозвановка — еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Новомихайловка вооруженные формирования России дважды совершили обстрел из стрелкового оружия.

Возле населенных пунктов Майорск, Причепиловка и Гнутово вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

О действиях боевиков РФ сообщили представителям ОБСЕ.