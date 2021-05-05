С начала суток, 5 мая, на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.
В свою очередь украинские бойцы открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
Вблизи Водяного российские боевики четыре раза открывали огонь из артиллерийских установок, минометов и гранатометов.
Недалеко от поселка Новоалександровка оккупанты стреляли из минометов, а возле Новозвановка — еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Новомихайловка вооруженные формирования России дважды совершили обстрел из стрелкового оружия.
Возле населенных пунктов Майорск, Причепиловка и Гнутово вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
О действиях боевиков РФ сообщили представителям ОБСЕ.
Подрыв военных на Донбассе
26 апреля на Донбассе взорвался автомобиль, в котором ехали украинские военные. В результате трагедии погиб один боец ВСУ, еще трое мужчин получили ранения.
Их забрали в больницы, сейчас состояние пациентов удовлетворительное.