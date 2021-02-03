Якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, то найбільшу підтримку отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Свої голоси за нього готові віддати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором. У грудні 2020 року відсоток підтримки президента становив 27%.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка готові проголосувати 13,7%. Ще 13,5% підтримують лідера партії Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка. Порівняно з груднем 2020 року їхні рейтинги статистично значущо не змінилися.

За кандидатуру очільниці Всеукраїнського об’єднання Батьківщина Юлії Тимошенко проголосували б 11,2% українців. Хоча ще в грудні 2020 року цей показник становив 7,5%.

Опитування проводилося з 27 січня до 1 лютого методом особистого інтерв’ю. Всього опитали 1 205 респондентів у 86 населених пунктах, крім тимчасово окупованих Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Наприкінці січня КМІС оприлюднив ще одне опитування, де чинного главу держави Володимира Зеленського готові були підтримати б 19,8% українців.

Також, згідно з дослідженням, в Раду могли б пройти сім політсил.

Джерело: КМІС