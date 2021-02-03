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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Зеленський очолив рейтинг: за кого готові голосувати українці на виборах президента

Якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, то найбільшу підтримку отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський

Свої голоси за нього готові віддати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором. У грудні 2020 року відсоток підтримки президента становив 27%.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка готові проголосувати 13,7%. Ще 13,5% підтримують лідера партії Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка. Порівняно з груднем 2020 року їхні рейтинги статистично значущо не змінилися.

За кандидатуру очільниці Всеукраїнського об’єднання Батьківщина Юлії Тимошенко проголосували б 11,2% українців. Хоча ще в грудні 2020 року цей показник становив 7,5%.

Опитування проводилося з 27 січня до 1 лютого методом особистого інтерв’ю. Всього опитали 1 205 респондентів у 86 населених пунктах, крім тимчасово окупованих Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Наприкінці січня КМІС оприлюднив ще одне опитування, де чинного главу держави Володимира Зеленського готові були підтримати б 19,8% українців.

Також, згідно з дослідженням, в Раду могли б пройти сім політсил.

Джерело: КМІС

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