Рейтинг Володимира Зеленського зріс, тепер він становить 31,4% серед тих громадян, які визначились зі своїм вибором і готові голосувати.

Наступним у президентському рейтингу став Петро Порошенко, його готові підтримати 18,1% серед тих, хто визначився, йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Третє місце посіла Юлія Тимошенко із показником 11,9%, а четверте – Ігор Смешко, якого підтримали б 10,4% опитуваних.

Опитування проводилося у період з 16 по 22 квітня методом телефонних інтерв’ю, загалом було опитано 2 003 респонденти.

Рейтинг президента

За результатами попереднього опитування КМІС, Володимир Зеленський також очолив президентський рейтинг.

Але тоді, у лютому 2021 року, за нього готові були проголосувати лише 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором.

Натомість у грудні 2020 року цей показник становив 27%