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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Підтримка Зеленського зросла майже на 10% – результати опитування

Владимир Зеленский в Раде

Рейтинг Володимира Зеленського зріс, тепер він становить 31,4% серед тих громадян, які визначились зі своїм вибором і готові голосувати.

Наступним у президентському рейтингу став Петро Порошенко, його готові підтримати 18,1% серед тих, хто визначився, йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Третє місце посіла Юлія Тимошенко із показником 11,9%, а четверте – Ігор Смешко, якого підтримали б 10,4% опитуваних.

Опитування проводилося у період з 16 по 22 квітня  методом телефонних інтерв’ю, загалом було опитано 2 003 респонденти.

Рейтинг президента 

За результатами попереднього опитування КМІС, Володимир Зеленський також очолив президентський рейтинг.

Але тоді, у лютому 2021 року, за нього готові були проголосувати лише 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором.

Натомість у грудні 2020 року цей показник становив 27%

Джерело: КМІС

Фото: Офіс президента

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