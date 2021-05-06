Блинкен: Цель коррупции и РФ — отобрать у народа Украины принадлежащее ему по праву

Госсекретарь США Енони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и эти взгляды разделяют все члены G7.

Об этом он рассказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 мая в Киеве.

— Мы стоим вместе с вами для того, чтобы поддерживать светлое будущее Украины. Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Мне очень приятно, что эту позицию разделяют все члены G7, с заседания которой я только что вернулся из Лондона.

Блинкен и Зеленский обсудили вопрос интеграции в НАТО, а также борьбу с коррупцией и реформы.

— Мы обсудили вопросы Евроатлантического направления, а также ту работу, которую проводит Украина для того, чтобы продвигать реформы, искоренять коррупцию и воплощать те общие ценности, которые есть между нашими странами. Есть много различных интересов, которые выступают против усилий Украины по реформированию и борьбе с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, а также внутренние силы, такие как олигархи и лица, которые преследуют собственные узкие интересы. Поэтому борьба с коррупцией является одним из важнейших вопросов для украинского народа и решающим для улучшения его жизни.

Блинкен отметил, что несмотря на то, что РФ отвела часть войск от границы Украины там продолжает сосредотачиваться значительное количество военных единиц техники и военнослужащих.

— Также мы обсудили те угрозы, которые наблюдаются со стороны России. Мы наблюдаем за этими событиями очень тщательно и мы видим, что делает РФ начиная от захвата Крыма и заканчивая войной на Донбассе. Мы видим, что на границе с Украиной присутствует концентрация российских сил, самая большая с 2014 года. Мы и ваши партнеры будем делать все, чтобы Украина могла защитить себя. Некоторые силы Россия отвела от границы и мы будем наблюдать за ситуацией тщательно. Независимо от того, что делает Россия жертвы есть каждый день на контактной линии. Мы против действий России по дестабилизации Украины. Также поддерживаем антикоррупционные законы. Потому что коррупция и агрессия РФ пытаются добиться одинаковых целей — отобрать у украинского народа то, что принадлежит ему по праву, — подытожил Блинкен.

Визит госсекретаря Блинкена в Киев

На встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подтверждает партнерство и сотрудничество между странами.

Он выразил поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

В то же время Блинкен признался, что счастлив вернуться в Украину и представлять президента Джо Байдена.