PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

США подтверждают сильное партнерство с Украиной: Блинкен на встрече с Кулебой

ентоні блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 мая во время встречи в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон подтверждает партнерство и сотрудничество между странами.

Американский дипломат отметил, что счастлив вернуться в Украину и представлять президента Джо Байдена.

– Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами, а также нашу поддержку суверенитету Украины, территориальной целостности и независимости, засвидетельствовать нашу преданность работы с вами, пока вы укрепляете свою демократию, строите институции и боретесь с коррупцией, – сказал Блинкен.

Читайте
Встреча с Зеленским и поддержка Украины: подробности визита Блинкена и Нуланд

Госсекретарь США также встретился с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и с народными депутатами.

Кулеба о встрече с Блинкеном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсуждали с Энтони Блинкеном взаимодействие Украины и США как союзников в Центральной Европе и Черном море.

По итогам встречи он заявил, что укрепление сотрудничества двух стран является вкладом в безопасность и успех обоих государств, а также евроатлантического региона.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка