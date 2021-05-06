Государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 мая во время встречи в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон подтверждает партнерство и сотрудничество между странами.

Американский дипломат отметил, что счастлив вернуться в Украину и представлять президента Джо Байдена.

– Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами, а также нашу поддержку суверенитету Украины, территориальной целостности и независимости, засвидетельствовать нашу преданность работы с вами, пока вы укрепляете свою демократию, строите институции и боретесь с коррупцией, – сказал Блинкен.

Госсекретарь США также встретился с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и с народными депутатами.

Кулеба о встрече с Блинкеном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсуждали с Энтони Блинкеном взаимодействие Украины и США как союзников в Центральной Европе и Черном море.

По итогам встречи он заявил, что укрепление сотрудничества двух стран является вкладом в безопасность и успех обоих государств, а также евроатлантического региона.