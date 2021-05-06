PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Блінкен: Мета корупції і РФ – відібрати у народу України те, що належить йому по праву

Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет та територіальну цілісність України і ці погляди поділяють всі члени G7.

Про це він розповів під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 6 травня у Києві.

— Ми стоїмо разом з вами для того, щоб підтримувати світле майбутнє України. Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Мені дуже приємно, що цю позицію поділяють всі члени G7, з засідання якої я тільки повернувся з Лондона.

Блінкен та Зеленський обговорили питання інтеграції до НАТО, а також боротьбу з корупцією та реформи.

— Ми обговорили питання Євроатлантичного спрямування, а також ту роботу, яку проводить Україна для того, щоби просувати реформи, викорінювати корупцію та втілювати ті спільні цінності, які є між нашими країнами.

Є багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України щодо реформування та боротьби із корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, а також внутрішні сили, такі як олігархи та особи, які переслідують власні вузькі інтереси. Тому боротьба із корупцією є одним із найважливіших питань для українського народу та вирішальним для покращення його життя.

Читайте
У США та України спільна позиція щодо Північного потоку 2 – Зеленський

Блінкен зазначив, що попри те, що РФ відвела частину військ від кордону України там продовжує зосереджуватися значна кількість військових одиниць техніки та військовослужбовців.

— Також ми обговорили ті загрози, які спостерігаються з боку Росії. Ми спостерігаємо за цими подіями дуже ретельно і ми бачимо, що робить РФ від захоплення Криму до війни на Донбасі. Ми бачимо, що на кордоні з Україною є концентрація російських сил, найбільша з 2014 року. Ми і ваші партнери робитимемо все, щоб Україна могла захистити себе. Деякі сили Росія відвела від кордону і ми спостерігатимемо за ситуацією ретельно.

Незалежно від того, що робить Росія жертви є щодня на контактній лінії. Ми проти дій Росії щодо дестабілізації України. Також підтримуємо антикорупційні закони. Тому що корупція та агресія РФ намагаються добитися однакових цілей – відібрати в українського народу те, що належить йому по праву, – підсумував Блінкен.

Візит держсекретаря Блінкена до Києва

На зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон підтверджує партнерство і співробітництво між країнами.

Він висловив підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.

Водночас Блінкен зізнався, що щасливий повернутися в Україну і представляти президента Джо Байдена.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка