Блінкен: Мета корупції і РФ – відібрати у народу України те, що належить йому по праву

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет та територіальну цілісність України і ці погляди поділяють всі члени G7.

Про це він розповів під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 6 травня у Києві.

— Ми стоїмо разом з вами для того, щоб підтримувати світле майбутнє України. Ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Мені дуже приємно, що цю позицію поділяють всі члени G7, з засідання якої я тільки повернувся з Лондона.

Блінкен та Зеленський обговорили питання інтеграції до НАТО, а також боротьбу з корупцією та реформи.

— Ми обговорили питання Євроатлантичного спрямування, а також ту роботу, яку проводить Україна для того, щоби просувати реформи, викорінювати корупцію та втілювати ті спільні цінності, які є між нашими країнами. Є багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України щодо реформування та боротьби із корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, а також внутрішні сили, такі як олігархи та особи, які переслідують власні вузькі інтереси. Тому боротьба із корупцією є одним із найважливіших питань для українського народу та вирішальним для покращення його життя.

Блінкен зазначив, що попри те, що РФ відвела частину військ від кордону України там продовжує зосереджуватися значна кількість військових одиниць техніки та військовослужбовців.

— Також ми обговорили ті загрози, які спостерігаються з боку Росії. Ми спостерігаємо за цими подіями дуже ретельно і ми бачимо, що робить РФ від захоплення Криму до війни на Донбасі. Ми бачимо, що на кордоні з Україною є концентрація російських сил, найбільша з 2014 року. Ми і ваші партнери робитимемо все, щоб Україна могла захистити себе. Деякі сили Росія відвела від кордону і ми спостерігатимемо за ситуацією ретельно. Незалежно від того, що робить Росія жертви є щодня на контактній лінії. Ми проти дій Росії щодо дестабілізації України. Також підтримуємо антикорупційні закони. Тому що корупція та агресія РФ намагаються добитися однакових цілей – відібрати в українського народу те, що належить йому по праву, – підсумував Блінкен.

Візит держсекретаря Блінкена до Києва

На зустрічі з головою МЗС України Дмитром Кулебою Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон підтверджує партнерство і співробітництво між країнами.

Він висловив підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.

Водночас Блінкен зізнався, що щасливий повернутися в Україну і представляти президента Джо Байдена.