Президент Владимир Зеленский во время переговоров в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном передал ему приглашение для Джо Байдена приехать в Украину в 2021 году. Американский дипломат пообещал передать его.

— Да, я пригласил Байдена с офийним визитом в Украину в год 30-летия нашей независимости. Я верю, что эта встреча состоится, — заявил Зеленский на совместной пресс-конфереции.

Блинкен в свою очередь поблагодарил за приглашение.

— Я передам приглашение президенту Байдену, когда вернусь. Мы найдем подходящее время, чтобы приехать в Украину. Мы также обсудили вызовы коронавируса, поэтому довольно сложно сейчас планировать визиты, — отметил госсекретарь.

Он выразил надежду, что в ближайшее часов Джо Байден сможет выехать за пределы США, в том числе и в Украину, когда будет такая возможность.

Встреча Путина и Байдена

Президент Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, которая состоялась 13 апреля, предложил главе России встретиться в ближайшее время.

Он планирует обсудить в том числе в ситуацию в Украине. Однако сроки встречи еще не определены.

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