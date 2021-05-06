Президент Володимир Зеленський під час перговорів у Києві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном передав йому запрошення для Джо Байдена приїхати до України у 2021 році. Американський дипломат пообіцяв передати його.

– Так, я запросив Байдена з офійним візитом в Україну у рік 30-річчя нашої незалежності. Я вірю, що ця зустріч відбудеться, – заявив Зеленський на спільній прес-конфереції.

Блінкен у свою чергу подякував за запрошення.

– Я передам запрошення президенту Байдену, коли повернуся. Ми знайдемо відповідний час, щоб приїхати до України. Ми також говорили виклики коронавірусу, тому досить складно зараз планувати візити, – наголосив держсекретар.

Він висловив сподівання, що найближчим часом Байден зможе виїздити за межі США, зокрема й до України, коли буде така можливість.

Зустріч Путіна і Байдена

Президент Джо Байден під час телефонної розмови з Володимиром Путіним, яка відбулася 13 квітня, запропонував очільнику Росії зустрітися найближчим часом.

Він планує обговорити зокрема у ситуацію в Україну. Проте терміни зустрвчі ще не визначено.

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