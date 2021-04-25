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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Встреча Байдена и Путина: в Кремле озвучили сроки проведения

Встреча Байдена и Путина: в Кремле озвучили сроки проведения

Встреча президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина может состояться в июне 2021 года.

Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Однако он не озвучил точную дату.

Также Ушаков отметил, что проведение этих переговоров зависит от многих факторов.

Кроме того, обсуждение встречи пока не ведется на рабочем уровне, но уже есть конкретные даты.

Встреча Байдена и Путина

13 апреля Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил президенту России встретиться в третьей стране.

Байден хочет встретиться в ближайшие месяцы, чтобы обсудить ряд вопросов, которые нужно решить странам.

СМИ сообщили, что уже четыре страны, среди которых Чехия, Финляндия, Австрия и Исландия, предложили предоставить площадку для встречи Байдена и Путина.

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