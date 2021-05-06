Первый открытый вебинар от Инициативы Чистое небо о защите контента в интернете

Антипиратская Инициатива Чистое небо анонсирует открытый вебинар на тему: Как защищать контент в интернете: кейсы, советы и инсайты, который состоится 19 мая в 17:00.

Участие в вебинаре бесплатное при условии предварительной регистрации.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы Чистое небо, отмечает, что одна из ключевых целей союза — это увеличение осведомленности о том, насколько негативно влияет деятельность нелегального бизнеса на потенциал развития той или иной отрасли.

Одним из способов избежать этого влияния и улучшения состояния экономики является обучение инструментам, которые помогут предупредить или предотвратить нарушение прав интеллектуальной собственности.

— Обычно мы проводим подобные закрытые мероприятия для участников Чистого неба. Это будет первый открытый вебинар для всех причастных к защите прав ИС и заинтересованных в этой сфере, с акцентом на практические советы и рассмотрение кейсов от экспертов, а также получения специального чек-листа, — рассказывает Вячеслав Миенко.

Во время мероприятия о мониторинге и блокировке приложений и рекламных объявлений расскажет Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента Инициативы Чистое небо.

Раскроет особенности мониторинга и блокировки VOD контента Василий Олексеевец, Product менеджер сервисного продукта по защите интеллектуальной собственности SUDUM Украина.

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Об уголовной ответственности за нарушение прав ИС в интернете, а также особенности фиксации правонарушений и подготовки заявлений в правоохранительные органы расскажет Александр Папуця, руководитель Адвокатского объединения Smartsolutions Law Group.

Модерировать событие будет Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы Чистое небо.

Присоединиться к обсуждению важной для многих отраслей темы защиты прав интеллектуальной собственности можно 19 мая в 17:00.

Участие в вебинаре — бесплатное, при условии предварительной регистрации.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 17:00 18 мая: https://forms.gle/8eHS7oKJA7ZtHemc8.

После регистрации участники получат ссылку на вебинар в Zoom. Если возникают дополнительные вопросы касательно вебинара, необходимо обратиться по адресу: legalcontentua@gmail.com.

В случае возникновения вопросов по защите ИС, можно оставить соответствующий запрос на Горячей линии против пиратства — это проект, созданный Инициативой Чистое небо.

Проект сопровождают практикующие юристы, адвокаты и эксперты в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, предоставляя бесплатные консультации правообладателям.

Справка: общественный союз Инициатива Чистое небо является некоммерческим и неприбыльным объединением, созданным с целью развития легального аудиовизуального продукта и борьбы с сайтами, распространяющими пиратский контент.

Инициатива насчитывает более 20 участников и партнеров, среди которых группы 1+1 media, StarLightMedia, Индустриальный телевизионный комитет (ИТК), Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), компании Recreativ, Volia, FILM.UA Group и другие.

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К участию в конкурсе приглашаются учащиеся высших учебных заведений в возрасте от 17 до 22 лет.