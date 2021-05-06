Перший відкритий вебінар від Ініціативи ‎Чисте небо про захист контенту в інтернеті

Антипіратська Ініціатива Чисте небо анонсує відкритий вебінар на тему: Як захищати контент в інтернеті: кейси, поради та інсайти, який відбудеться 19 травня о 17:00.

Захід є частиною серії активностей, до яких Ініціатива долучилася разом зі світовою спільнотою у сфері інтелектуальної власності, присвячених Міжнародному дню ІВ (26 квітня).

Участь у вебінарі є безкоштовною за умови попередньої реєстрації.

В’ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи ‎Чисте небо, зазначає, що одна з ключових цілей спілки — це збільшення обізнаності про те, наскільки негативно впливає діяльність нелегального бізнесу на потенціал розвитку тієї чи іншої галузі.

Одним із способів уникнення цього впливу та поліпшення стану економіки є навчання інструментам, що допоможуть попередити або запобігти порушенню прав інтелектуальної власності.

– Зазвичай ми проводимо подібні закриті заходи для учасників Чистого неба. Це буде перший відкритий вебінар для всіх причетних до захисту прав ІВ та зацікавлених у цій сфері, з акцентом на практичні поради і розгляд кейсів від експертів та отримання спеціального чек-листа, – розповідає В’ячеслав Мієнко.

На заході про моніторинг та блокування додатків і рекламних оголошень розповість Дмитро Левін, керівник Центру моніторингу контенту Ініціативи ‎Чисте небо.

Розкриє особливості моніторингу і блокування VOD контенту Василь Олексієвець, Product менеджер сервісного продукту із захисту інтелектуальної власності SUDUM Україна.

Щодо кримінальної відповідальності за порушення прав ІВ в інтернеті, а також особливостей фіксації правопорушень та підготовки заяв у правоохоронні органи пояснить Олександр Папуця, керівник Адвокатського об’єднання Smartsolutions Law Group.

Модеруватиме подію В’ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи Чисте небо.

Приєднатися до обговорення важливої для багатьох галузей теми захисту прав Інтелектуальної власності можна 19 травня о 17:00.

Участь у вебінарі — безкоштовна, за умови попередньої реєстрації.

Зареєструватись можна за посиланням до 17:00 18 травня: https://forms.gle/8eHS7oKJA7ZtHemc8.

Після реєстрації учасники отримають посилання на вебінар у Zoom. Якщо виникають додаткові питання щодо вебінару, необхідно звернутися за адресою: legalcontentua@gmail.com.

У разі виникнення питань із захисту ІВ, можна залишити відповідний запит на ‎Гарячій ліній проти піратства — це проект, започаткований Ініціативою Чисте небо.

Проект супроводжують практикуючі юристи, адвокати й експерти у сфері захисту прав інтелектуальної власності, надаючи безкоштовні консультації правовласникам.

Довідка: громадська спілка Ініціатива Чисте небо є некомерційним і неприбутковим об’єднанням, створеним з метою розвитку легального аудіовізуального продукту і боротьби з сайтами, що поширюють піратський контент.

Ініціатива нараховує понад 20 учасників та партнерів, серед яких групи 1+1 media, StarLightMedia, Індустріальний телевізійний комітет (ІТК), Українська Антипіратська Асоціація (УАПА), компанії Recreativ, Volia, FILM.UA Group та інші.

Ініціатива ‎Чисте небо оголосила всеукраїнський конкурс для молоді

Антипіратська Ініціатива Чисте небо оголосила всеукраїнський конкурс для молоді Дивись легально‎, який покликаний актуалізувати важливість вибору легального контенту молодим поколінням та тим самим сприяти розвитку креативної індустрії.

До участі у конкурсі запрошуються учні закладів вищої освіти віком від 17 до 22 років.