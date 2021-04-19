Телеканал XSPORT и платформа Watched стали новыми участниками Инициативы Чистое небо

К сообществу игроков медиарынка, активно отстаивающих защиту прав интеллектуальной собственности, присоединились телеканал XSPORT и платформа для исследований контента Watched, став участниками Инициативы Чистое небо.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы, приветствует новых участников в Чистом небе и подчеркивает, что расширение союза сигнализирует о повышении готовности игроков медиарынка активно защищать контент от воров.

— Безусловно, антипиратское направление работы для любой компании требует постоянного внимания и усилий, но реалии таковы, что мониторинг и разнообразные способы защиты контента от незаконного использования должны стать неотъемлемой составляющей каждого бизнеса в медиаиндустрии, — отмечает Вячеслав Миенко.

По словам Миенко, каждый, кто прилагает эти усилия, чувствует результат в повышении стабильности собственного бизнеса, который расшатывает пиратство.

Также он подчеркнул, что в рамках Инициативы Чистое небо участники имеют возможность эффективно использовать инструменты защиты интеллектуальной собственности и получать поддержку в этом направлении — это вклад в благосостояние сферы медиа в Украине и не только.

XSPORT — украинский мультиспортивный канал, который активно и оптимистично поддерживает борьбу с ворами контента.

Олег Шадрунов, генеральный директор телеканала, уверяет, что защита авторских прав в Украине уже не является неразрешимой проблемой, как это было в прошлом.

Благодаря таким инициативам, как Чистое небо, международным практикам и сервисам сейчас можно спокойно ограничить несанкционированный доступ к авторскому контенту и защитить его от незаконного распространения.

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Еще один новый участник Инициативы — платформа Watched с помощью искусственного интеллекта анализирует видеоконтент до его релиза и предоставляет компаниям, которые занимаются созданием и дистрибуцией контента, инструменты оценки его эффективности, в том числе в аспекте anti-piracy.

Алексей Шалденко, CEO компании, подчеркивает, что решение вступить в Инициативу Чистое небо как раз и было продиктовано необходимостью усилить защиту контента как профилактически, информируя компании о необходимости внимания к этому вопросу и о существующих инструментах защиты, так и по факту нарушения права интеллектуальной собственности.

— Мы хотим максимально поддерживать своих клиентов и снижать количество случаев пиратства, — говорит Алексей Шалденок.

Как сообщает Николай Фаенгольд, заместитель руководителя Инициативы Чистое небо, каждый новый участник Чистого Неба укрепляет их намерения и ощущение, что они движутся в правильном направлении.

Им особенно приятно, что всеукраинский телеканал, имеющий права на спортивный контент, разделяет их принципы.

Ведь в начале создания их инициативы рынок сомневался о возможности существования действенной организации для защиты авторских прав в Украине.

А на сегодняшний день они не просто имеют возможность вносить пиратские сайты в мировые блеклисты, они комплексно сотрудничают с государственными институтами, международными партнерами и развивают антипиратские инициативы на законодательном уровне.

Напоминаем, что Инициатива Чистое небо открыта для новых участников, которые смогут получить доступ к ряду полезных сервисов, в том числе к внесению ресурсов, нелегально размещающих их контент, на blacklists.org.ua и международную платформу Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности WIPO ALERT Database.

Также есть возможность получить помощь в выявлении нелегальных размещений контента в сети, блокировку финансовых потоков пиратов в банках и платежных системах (Visa/MasterCard) и др.

Заявки на вступление могут подавать продакшн-компании, иностранные телеканалы и правообладатели, рекламные агентства, провайдеры программных услуг и все остальные игроки рынка, которые чувствуют ответственность за защиту прав интеллектуальной собственности и развитие креативной индустрии.

Инициатива Чистое небо объявила всеукраинский конкурс для молодежи

Антипиратская инициатива Чистое небо объявила всеукраинский конкурс для молодежи Смотри легально.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся высших учебных заведений в возрасте от 17 до 22 лет, имеющие убеждение, что авторы контента должны получать честное вознаграждение за свою работу и хотят, чтобы в Украине развивался качественный и легальный контент.