Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствует своего американского коллегу Энтони Блинкена, который свой первый визит в эту часть Европы совершил именно в Украину.

По итогам встречи с госсекретарем США он заявил, что укрепление сотрудничества двух стран является вкладом в безопасность и успех обоих государств, а также евроатлантического региона.

Glad to welcome @SecBlinken in Kyiv on his first visit to this part of Europe. Strengthening ties between Ukraine and the U.S. as democratic allies in the Central Europe & Black Sea region contributes greatly to security and prosperity of both nations and the Euro-Atlantic area. pic.twitter.com/qzE5ckKYip

