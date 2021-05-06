Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня під час зустрічі в Києві з головою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що Вашингтон підтверджує партнерство і співробітництво між країнами.

Американський дипломат зазначив, що щасливий повернутися в Україну і представляти президента Джо Байдена.

– Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими країнами, а також нашу підтримку суверенітету України, територіальної цілісності і незалежності, засвідчити нашу відданість роботи з вами, поки ви зміцнюєте свою демократію, будуєте інституції та боретеся з корупцією, – сказав Блінкен.

Держсекретар США також зустрівся з главою Православної церкви України митрополитом Епіфанієм і з народними депутатами.

Кулеба про зустріч з Блінкеном

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорювали з Ентоні Блінкеном взаємодію України і США як союзників у Центральній Європі і Чорному морі.

За підсумками зустрічі він заявив, що зміцнення співпраці двох країн є внеском у безпеку і успіх обох держав, а також євроатлантичного регіону.