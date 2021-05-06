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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Как будет работать Укрпочта на майские праздники — график

Как будет работать Укрпочта на майские праздники — график

Майские праздники — это не только дополнительные выходные, но и изменения в работе некоторых учреждений.

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Факты ICTV узнали, как будут работать отделения Укрпочты на майские праздники, и готовы рассказать вам.

Укрпочта будет работать в течение всех праздников, но некоторые отделения будут закрыты, а посетителей будут принимать только дежурные.

График работы отделений Укрпочты по дням:

1 мая. Работать будут дежурные отделения.

Графік Роботи 1 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd

2 мая. Предоставлять услуги будут дежурные отделения, список:

Графік Роботи 2 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd

3 мая. Работать будут дежурные отделения, список:

Графік Роботи 3 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd

4 мая. Все отделения будут работать в обычном графике.

9 мая. Услуги будут предоставлять дежурные отделения, список:

Графік Роботи 9 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd

10 мая. Список дежурных отделений, которые будут работать:

Графік Роботи 10 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd

Как будет работать Новая почта на праздники

В отличие от Укрпошты, Новая почта имеет один выходной день и работает по сокращенному графику на некоторые праздники.

Чтобы узнать точное расписание работы отделений Новой почты на майские праздники, смотрите материал Фактов ICTV.

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