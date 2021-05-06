Майские праздники — это не только дополнительные выходные, но и изменения в работе некоторых учреждений.
Факты ICTV узнали, как будут работать отделения Укрпочты на майские праздники, и готовы рассказать вам.
Укрпочта будет работать в течение всех праздников, но некоторые отделения будут закрыты, а посетителей будут принимать только дежурные.
График работы отделений Укрпочты по дням:
1 мая. Работать будут дежурные отделения.
Графік Роботи 1 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd
2 мая. Предоставлять услуги будут дежурные отделения, список:
Графік Роботи 2 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd
3 мая. Работать будут дежурные отделения, список:
Графік Роботи 3 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd
4 мая. Все отделения будут работать в обычном графике.
9 мая. Услуги будут предоставлять дежурные отделения, список:
Графік Роботи 9 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd
10 мая. Список дежурных отделений, которые будут работать:
Графік Роботи 10 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd
Как будет работать Новая почта на праздники
В отличие от Укрпошты, Новая почта имеет один выходной день и работает по сокращенному графику на некоторые праздники.
Чтобы узнать точное расписание работы отделений Новой почты на майские праздники, смотрите материал Фактов ICTV.