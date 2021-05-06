Травневі свята – це не лише додаткові вихідні, а й зміни в роботі деяких установ.

Факти ICTV дізналися, як працюватимуть відділення Укрпошти на травневі свята, і готові розповісти вам.

Укрпошта працюватиме протягом усіх свят, але деякі відділення будуть зачинені, а відвідувачів прийматимуть лише чергові.

Графік роботи відділень Укрпошти за днями:

1 травня. Працюватимуть чергові відділення.

Графік Роботи 1 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd

2 травня. Надаватимуть послуги чергові відділення, список:

Графік Роботи 2 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd

3 травня. Працюватимуть чергові відділення, список:

Графік Роботи 3 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd

4 травня. Усі відділення працюватимуть за звичним графіком.

9 травня. Послуги надаватимуть чергові відділення, список:

Графік Роботи 9 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd

10 травня. Список чергових відділень, які працюватимуть:

Графік Роботи 10 Травня by Софія Зінов’єва on Scribd

Як працюватиме Нова пошта на свята

На відміну від Укрпошти, Нова пошта має один вихідний день та працює за скороченим графіком на деякі свята.

Щоб дізнатись точний розклад роботи відділень Нової пошти на травневі свята, дивіться матеріал Фактів ICTV.