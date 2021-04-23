У травні українці отримають три додаткових вихідних та відзначатимуть безліч свят. Через це графік роботи відділень Нової пошти зазнав деяких змін.

Щоб встигнути вчасно забрати чи надіслати посилку, зверніть увагу на графік роботи Нової пошти на травневі свята:

Субота, 1 травня – відділення та адресна доставка працюють за звичайним графіком суботи;

Неділя, 2 травня – усі відділення пошти не працюють ;

Понеділок, 3 травня – відділення та адресна доставка працють за звичайним графіком;

Суббота, 8 травня – відділення та адресна доставка працюють за звичайним графіком суботи;

Неділя, 9 травня – відділення та адресна доставка працюють за звичайним графіком суботи;

Понеділок, 10 травня – відділення та адресна доставка працюють за звичайним графіком неділі.

У прес-службі Нової пошти нам заявили, що інформація може доповнюватись та змінюватись, тож Факти ICTV слідкуватимуть за графіком роботи відділень.

Робота пошти під час локдауну

Попри введення у столиці жорсткого карантину, усі відділення Нової пошти працюватимуть у штатному режимі, із дотриманням усіх необхідних обмежень.

Серед переліку обмежень на сайті КМДА про зміни в роботі пошти не йдеться.