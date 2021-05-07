PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Военные ВСУ примут участие в учениях Defender Europe-21 под командованием США

Військові США

Военные Вооруженных сил Украины примут участие в некоторых мероприятиях многонациональных учений США Defender Europe-21.

В частности украинские военные присоединятся к одному из главных мероприятий учений — Dynamic Front, которое будет проводиться на полигоне Графенвер в Германии и предусматривает отработку совместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила.

Читайте
Один за всех и все за одного: Украина присоединится к семи учениям НАТО в 2021

Об этом рассказал командующий 41-ой бригады полевой артиллерии армии США Даниэль Миллер и отметил, что учения начались уже этой ночью с артиллерийских стрельб на полигонах Эстонии.

По словам бригадного генерала Кристофера Норри, в этом году большое внимание будет уделено безопасности на Черном море и на Балканах, а в мероприятиях примут участие более 30 тыс. военнослужащих из 25 стран.

Учения НАТО Steadfast Defender 2021

С 20 мая до 22 июня НАТО проведет масштабные военные учения в Европе и Америке.

Их главная цель состоит в том, чтобы проверить готовность и военную мобильность войск Альянса, заявил генсека НАТО Йенс Столтенберг.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка