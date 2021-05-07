Военные Вооруженных сил Украины примут участие в некоторых мероприятиях многонациональных учений США Defender Europe-21.

В частности украинские военные присоединятся к одному из главных мероприятий учений — Dynamic Front, которое будет проводиться на полигоне Графенвер в Германии и предусматривает отработку совместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила.

Об этом рассказал командующий 41-ой бригады полевой артиллерии армии США Даниэль Миллер и отметил, что учения начались уже этой ночью с артиллерийских стрельб на полигонах Эстонии.

По словам бригадного генерала Кристофера Норри, в этом году большое внимание будет уделено безопасности на Черном море и на Балканах, а в мероприятиях примут участие более 30 тыс. военнослужащих из 25 стран.

Учения НАТО Steadfast Defender 2021

С 20 мая до 22 июня НАТО проведет масштабные военные учения в Европе и Америке.

Их главная цель состоит в том, чтобы проверить готовность и военную мобильность войск Альянса, заявил генсека НАТО Йенс Столтенберг.