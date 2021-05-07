Північноатлантичний альянс проведе масштабні військові навчання Steadfast Defender 2021. Вони триватимуть із 20 травня до 22 червня. У навчаннях візьмуть участь близько 9 тис. військових.

Війська розгорнуть у районах Північної Америки, Чорноморського регіону та біля узбережжя Португалії.

Участь у навчаннях візьмуть понад 20 союзників і партнерів НАТО із Північної Америки і Європи.

За словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, навчання перевірять готовність і військову мобільність НАТО. Війська будуть розгорнуті на суходолі й на морі, від Північної Америки до Чорноморського регіону.

– Понад 9 тис. військовослужбовців продемонструють, що у НАТО є можливості та рішучість захистити всіх союзників від будь-якої загрози, – додав він.

Steadfast Defender 2021 – це перші масштабні випробування адаптованої структури командування НАТО за участю двох нових командувань – Об’єднаного командування підтримки, що базується в Ульмі (Німеччина) та Об’єднаного командування сил Норфолк (США).

Наприкінці травня цього року під егідою Steadfast Defender у Румунії розгорнуть Спільну оперативну групу швидкого реагування на чолі з Туреччиною.

В операції задіють близько 4 тис. військовослужбовців із 12 країн.

Столтенберг про Україну, Росію та НАТО

Росія не має права вето на членство України у Північноатлантичному альянсі. Про це 13 квітня на прес-конференції заявив генсекретар НАТО Йенс Столтенберг.

Він запевнив, що країни НАТО повністю підтримують Україну у її намаганнях убезпечити свої кордони від можливого вторгнення військ РФ.

Джерело: НАТО