На Волыни зоозащитники спасли четырех лисят от браконьера — ФОТО

В Волынской области зоозащитники из общественной организации UAnimals вместе с полицией спасли четырех лисят, на которых пытался нажиться браконьер.

Он выставил объявление о продаже детенышей лисы, изъятых из дикой природы, которое заметили зоозащитники.

Они сразу позвонили продавцу и представились как потенциальные покупатели, которым захотелось иметь этих зверей в своей коллекции.

Продавец сказал, что один лисенок стоит 2 тыс. грн, а если купить сразу четырех, то 1,5 тыс. грн.

Он также рассказал, что изъял животных из дикой природы якобы для спасения, но по мнению UAnimals — это полная ложь, так как парень открыто пытался нажиться на них.











Требовал 2 тыс. за каждого: на Волыни от браконьера спасли четырех лисят / 3 фотографии

Из разговора зоозащитники узнали, что браконьер находится в городе Ковель, Волынской области и договорились о встрече, чтобы приобрести детенышей.

Также члены UAnimals сконтактировали с местными зоозащитниками и полицией и развернули настоящую спецоперацию.

На встрече выяснилось, что продавцу нет даже 18 лет, поэтому объявить подозрение на месте не получилось.

— В очередной раз напомним, что настоящие спасатели не пытаются заработать на животных, а браконьерское изъятие животных из леса и раннее отлучение от матери является противозаконным, — отметили в UAnimals.

Лисят отправили на передержку, а потом они попадут в реабилитационный центр для лисиц.

Убил животное из красной книги

На Черниговщине правоохранители задержали браконьера, который застрелил краснокнижную лосиху.

Его поймали, когда он уже обваливал и фасовал мясо.

Источник: UAnimals

Фото: UAnimals