На Николаевщине браконьеры вырубили 80-летние дубы

Несколько десятков крепких дубов уничтожили на Николаевщине. Браконьеры орудовали в лесополосе, вырубили полгектара. Забрали лучшие и самые толстые части ствола. Эко-инспекторы уверены, спилили для изготовления мебели. Селяни и сами занимаются вырубкой лесополос – для отопления. Но это дело рук профессионалов, уверены лесники. Как орудовали браконьеры, никто не слышал, поэтому, виновных вряд ли найдут.

Между тем за год-два юг страны ожидают пыльные бури, определенные экологи, если массовое уничтожение лесополос не прекратится.

Ущерб причинен на 800 тыс. грн. От спиленных дубов браконьеры забрали только толстые нетрухлявые стволы, пригодные для изготовления мебели. Остальные деревья бросили гнить.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Черкасчине черные лесорубы уничтожили вековые реликтовые дубы.

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