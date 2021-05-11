На Волині зоозахисники врятували чотирьох лисенят від браконьєра – ФОТО

У Волинській області зоозахисники із громадської організації UAnimals разом із поліцією врятували чотирьох лисенят, на яких намагався нажитися браконьєр.

Він виставив оголошення про продаж дитинчат лисиці, вилучених з дикої природи, яке помітили зоозахисники.

Вони одразу зателефонували продавцю і представилися як потенційні покупці, яким захотілося мати цих звірів у своїй колекції.

Продавець сказав, що одне лисеня коштує 2 тис. грн, а якщо купити одразу чотирьох, то 1,5 тис. грн.

Він також розповів, що вилучив тваринок з дикої природи начебто для порятунку, але на думку UAnimals – це цілковита брехня, адже хлопець відкрито намагався нажитися на них.











Вимагав 2 тис. за кожного: на Волині від браконьєра врятували чотирьох лисенят / 3 фотографии

З розмови зоозахисники дізнались, що браконьєр знаходиться у місті Ковель, Волинської області і домовились про зустріч, щоб придбати дитинчат.

Також члени UAnimals зконтактували з місцевими зоозахисниками та поліцією і розгорнули справжню спецоперацію.

На зустрічі з’ясувалось, що продавцю немає навіть 18 років, тож оголосити підозру на місці не вийшло.

– Укотре нагадаємо, що справжні рятівники не намагаються заробити на тваринах, а браконьєрське вилучення тварин із лісу та раннє відлучення від матері є протизаконним, – зазначили у UAnimals.

Лисенят відправили на перетримку, а згодом вони потраплять до реабілітаційного центру для лисиць.

Вбив тварину з червоної книги

На Чернігівщині правоохоронці затримали браконьєра, який застрелив червонокнижну лосиху.

Його спіймали, коли він вже обвалював та фасував м’ясо.

Джерело: UAnimals

Фото: UAnimals