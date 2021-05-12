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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Данилов назвал олигархов угрозой нацбезопасности наряду с агрессией РФ

олексій данілов

Основным признаком, с помощью которого следует определять, принадлежит ли человек к олигархической группе, является влияние на власть.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, олигархи в Украине оказывают яростное сопротивление любым системным реформам, которые угрожают их доминирующему положению в экономической сфере.

— Наряду с военной агрессией Российской Федерации одной из основных угроз национальной безопасности является олигархическая система. Я думаю, по предварительной оценке, что в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы — влияние на власть, — объяснил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что сформированные олигархические группы через своих кадров фактически приватизировали сектора отечественной экономики — газовую, химическую, энергетическую, нефтеперерабатывающую сферы, а теперь еще и посягают на прибыльный аграрный сектор.

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Поэтому, по мнению Данилова, государство должно ликвидировать олигархическую экономику и так называемую пятую колонну (людей, которые занимаются подрывной деятельностью внутри страны и делают это так, как выгодно внешнему врагу, — Ред).

Закон о деолигархизации

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал законопроект о противодействии влияния олигархов на политику и принятие законов.

Он уже поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету. В законе должны четко прописать, что будет с олигархами, как против них будут вводить санкции и как они будут превращаться в бизнесменов.

Фото: УНИАН

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