Данілов назвав олігархів загрозою нацбезпеці на рівні з агресією РФ

Основною ознакою, за допомогою якої варто визначати, чи належить людина до олігархічної групи, є вплив на владу.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, олігархи в Україні чинять шалений опір будь-яким системним реформам, які загрожують їхньому домінуючому положенні в економічній сфері.

– Поряд з військовою агресією Російської Федерації однією з основних загроз національній безпеці є олігархічна система. На мою думку, за попередньою оцінкою, що в Україні є 13 осіб, яких можна віднести до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи – вплив на владу, – пояснив Данілов.

Крім того, секретар РНБО додав, що сформовані олігархічні групи через своїх кадрів фактично приватизували сектори вітчизняної економіки – газову, хімічну, енергетичну, нафтопереробну сфери, а тепер ще й зазіхають на прибутковий аграрний сектор.

Тому, на думку Данілова, держава повинна ліквідувати олігархічну економіку і так звану п’яту колону (людей, які займаються підривною діяльністю всередині країни і роблять це у спосіб, вигідний зовнішньому ворогу, – Ред).

Закон про деолігархізацію

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував законопроект щодо протидії впливу олігархів на політику та ухвалення законів.

Він вже доручив зайнятися підготовкою документу РНБО, Офісу президента та Антимонопольному комітету. У законі повинні чітко прописати, що буде з олігархами, як проти них вводитимуть санкції та як вони перетворюватимуться на бізнесменів.