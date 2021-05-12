ДФС проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА

Державна фіскальна служба в середу під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводить обшуки в департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна.

Згідно з наявною інформацією, директор одного зі столичних підприємств не уклав договір оренди земельної ділянки, що перебуває у віданні КМДА. Йдеться про несплату податків обсягом близько 20 млн грн.

Правоохоронці підозрюють посадовця КМДА у сприянні скоєнню злочину. Керівник підприємства переховується від органів досудового розслідування.

ДФС має інструментарій для викорінення тіньової економіки

За перший квартал поточного року щомісячний обсяг ПДВ, сформований скрутками, зменшився на 23% порівняно з жовтнем-груднем 2020 року.

Операція Детінізація з протидії податковим скруткам і правопорушенням у сфері оподаткування, що стартувала в березні 2021 року, триває.