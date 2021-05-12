Нападение с воздуха: Неижпапа рассказал, с чего может начаться вторжение РФ

Украина не исключает возможность широкомасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. Если РФ попытается напасть, она начнет с воздушной и наземной операции, а привлечение морского десанта будет поддерживающим мероприятием.

Такое мнение озвучил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа во время форума Украина 30. Безопасность государства 12 мая.

— Чтобы защитить Украину с моря, мы должны развивать определенные рода военно-морских сил. Во-первых, это формирование береговых ракетных артиллерийских войск, что уже началось в этом году.

Командующий ВМС вспомнил о ракетном комплексе Нептун, который был принят на вооружение в 2020 году приказом министра обороны. По словам Неижпапы, сейчас проводятся обучения на образце. Уже до конца года Украина будет иметь первый дивизионный комплект этой техники.