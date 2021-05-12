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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

До 2025 года ВСУ будут укомплектованы кадровыми военными на 80-90% — Хомчак

До 2025 года ВСУ будут укомплектованы кадровыми военными на 80-90% — Хомчак

До 2025 году=а Украина будет обеспечена кадровыми военными на 80-90% и военными, которые подписали контракт на службу в резерве на 10-20%.

Об этом во время выступления на форуме Украина 30. Безопасность государства сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ представил пять основных целей для реформирования украинской армии, среди которых — профессиональный и мотивированный персонал, а также военный резерв.

— Она (стратегическая цель — Ред.) предусматривает практическое внедрение способа доукомплектования боевых воинских частей резервистами без объявления мобилизации. Развитие системы военного образования и науки, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих, повышение роли сержантского и старшинского состава.

Хомчак подчеркнул, что наличие резервных военнослужащих обеспечит доукомплектование армии во время мобилизации, развертывания территориальной обороны и пополнения состава в случае возможных потерь.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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