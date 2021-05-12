Напад з повітря: Неїжпапа розповів, з чого може початися вторгнення РФ

Україна не виключає можливість широкомасштабної агресії з боку Російської Федерації. Якщо РФ намагатиметься напасти, вона почне з повітряної та наземної операції, а залучення морського десанту буде підтримувальним заходом.

Таку думку озвучив командувач Військово-морських сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа під час форуму Україна 30. Безпека держави 12 травня.

– Щоб захистити Україну з моря, ми маємо розвивати певні роди військово-морських сил. По-перше, це формування берегових ракетних артилерійських військ, що уже почалося цього року.

Командувач ВМС згадав про ракетний комплекс Нептун, який було прийнято на озброєння у 2020 році наказом міністра оборони. За словами Неїжпапи, наразі проводяться навчання на зразку. Уже до кінця року Україна матиме перший дивізіонний комплект цієї техніки.