ЗСУ готові до адекватної відповіді у разі ескалації на Донбасі – Хомчак

Українська армія готова до адекватної відповіді у разі ескалації збройного конфлікту на Донбасі та у випадку ускладнення воєнно-політичної ситуації навколо України. Про це 12 травня повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак під час форуму Україна 30. Безпека країни.

Хомчак підкреслив, що ЗСУ активно сприяють євроатлантичному курсу держави.

– Ми активізували військовий діалог з Альянсом на стратегічному рівні та поглибили співпрацю у Чорноморському регіоні. Водночас євроатлантичні прагнення України сприймаються Російською Федерацією як виклик їхнім національним інтересам.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що влада РФ нарощує свої війська, щоб дискредитувати Україну та її збройні сили з метою виправдання широкомасштабної війни. Хомчак звинуватив Кремль в інформаційних провокаціях щодо України.