Объединенное руководство, резерв и техника: Хомчак представил план реформирования ВСУ

В Украины есть пять стратегических целей, предусмотренных проектом Стратегического оборонного бюллетеня. Их выполнение необходимо для реформирования и развития Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая на форуме Украина 30. Безопасность страны 12 мая.
— Наши планы по дальнейшему развитию и реформированию ВСУ основываются на результате проведения оборонного обзора Стратегии национальной и военной безопасности Украины. Указанные меры реформирования учитывают лучшие практики и подходы государств-членов НАТО.
Как отметил главнокомандующий ВСУ, главным направлением развития армии является введение объединенного руководства силами обороны и военного управления.
В общем пять стратегических целей ВСУ выглядят так:
- Введение объединенного руководства силами обороны и военного управления.
- Профессиональный и мотивированный персонал сил обороны и военный резерв.
- Обеспечения ВСУ современными образцами военной техники.
- Развитая военная инфраструктура, объединенная логистика.
- Достижения интегрированных оперативных возможностей сил обороны.