PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Объединенное руководство, резерв и техника: Хомчак представил план реформирования ВСУ

Руслан Хомчак

В Украины есть пять стратегических целей, предусмотренных проектом Стратегического оборонного бюллетеня. Их выполнение необходимо для реформирования и развития Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая на форуме Украина 30. Безопасность страны 12 мая.

— Наши планы по дальнейшему развитию и реформированию ВСУ основываются на результате проведения оборонного обзора Стратегии национальной и военной безопасности Украины. Указанные меры реформирования учитывают лучшие практики и подходы государств-членов НАТО.

Как отметил главнокомандующий ВСУ, главным направлением развития армии является введение объединенного руководства силами обороны и военного управления.

В общем пять стратегических целей ВСУ выглядят так:

  • Введение объединенного руководства силами обороны и военного управления.
  • Профессиональный и мотивированный персонал сил обороны и военный резерв.
  • Обеспечения ВСУ современными образцами военной техники.
  • Развитая военная инфраструктура, объединенная логистика.
  • Достижения интегрированных оперативных возможностей сил обороны.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка