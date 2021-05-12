Объединенное руководство, резерв и техника: Хомчак представил план реформирования ВСУ

В Украины есть пять стратегических целей, предусмотренных проектом Стратегического оборонного бюллетеня. Их выполнение необходимо для реформирования и развития Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая на форуме Украина 30. Безопасность страны 12 мая.

— Наши планы по дальнейшему развитию и реформированию ВСУ основываются на результате проведения оборонного обзора Стратегии национальной и военной безопасности Украины. Указанные меры реформирования учитывают лучшие практики и подходы государств-членов НАТО.

Как отметил главнокомандующий ВСУ, главным направлением развития армии является введение объединенного руководства силами обороны и военного управления.

В общем пять стратегических целей ВСУ выглядят так: