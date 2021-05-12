ВСУ готовы к адекватному ответу в случае эскалации на Донбассе — Хомчак

Украинская армия готова к адекватному ответу в случае эскалации вооруженного конфликта на Донбассе и в случае осложнения военно-политической ситуации вокруг Украины. Об этом 12 мая сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак во время форума Украина 30. Безопасность страны.

Хомчак подчеркнул, что ВСУ активно способствуют евроатлантическому курсу государства.

— Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе. В то же время евроатлантические стремления Украины воспринимаются Российской Федерацией как вызов их национальным интересам.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что власти РФ наращивают свои войска, чтобы дискредитировать Украину и ее вооруженные силы с целью оправдания широкомасштабной войны. Хомчак обвинил Кремль в информационных провокациях в отношении Украины.