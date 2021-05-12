Об’єднане керівництво, резерв і техніка: Хомчак представив план реформування ЗСУ

Україна має п’ять стратегічних цілей, які передбачені проектом Стратегічного оборонного бюлетеня. Їх виконання необхідне для реформування та розвитку Збройних сил України.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи на форумі Україна 30. Безпека країни 12 травня.

– Наші плани щодо подальшого розвитку та реформування ЗСУ ґрунтуються на результат проведення оборонного огляду, Стратегії національної та воєнної безпеки України. Зазначені заходи реформування враховують найкращі практики та підходи держав-членів НАТО.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, головним напрямом розвитку армії є запровадження об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління.

Загалом п’ять стратегічних цілей ЗСУ виглядають так: