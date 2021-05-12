Рада может принять законопроект о теробороне до июля — Вениславский

Верховная Рада может до конца текущей сессии, которая продлится до 16 июля, принять хотя бы за основу законопроект о территориальной обороне.

Документ как неотложный на рассмотрение парламента внесет президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа и представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский.

— Сейчас мы на финальной стадии согласования концептуальных положений двух законопроектов. Я убежден, что на этой сессии Верховной Рады, мы примем этот документ по крайней мере за основу, а в идеале и в целом, — отметил он в ходе форума Украина 30. Безопасность страны.

Также Федор Вениславский добавил, что финальную концепцию законопроекта о территориальной обороне согласуют в ближайшие дни и представят общественности для обсуждения.

Закон о теробороне

Летом прошлого года тогдашний заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос отмечал, что закон о территориальной обороне на первом этапе предусматривает создание бригад численностью 80 тыс. человек.

Кроме того, ожидалось, что граждане, которые будут принимать участие в территориальной обороне, подпишут соответствующие контракты. В целом же принцип такой системы должен заключаться в том, что люди будут ответственны за защиту местности, которую они знают.