Рада може ухвалити законопроект про тероборону до липня – Веніславський

Верховна Рада може до кінця поточної сесії, яка триватиме до 16 липня, ухвалити хоча би за основу законопроект про територіальну оборону.

Документ як невідкладний на розгляд парламенту внесе президент Володимир Зеленський. Про це повідомив народний депутат від Слуги народу і представник глави держави в КСУ Федір Веніславський.

– Зараз ми на фінальній стадії узгодження концептуальних положень двох законопроектів. Я переконаний, що на цій сесії Верховної Ради, ми ухвалимо цей документ принаймні за основу, а в ідеалі і в цілому, – зазначив він під час форуму Україна 30. Безпека країни.

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Також Федір Веніславський додав, що фінальну концепцію законопроекту про територіальну оборону узгодять протягом найближчих днів і представлять ​​громадськості для обговорення.

Закон про тероборону

Влітку минулого року тодішній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос зазначав, що закон про територіальну оборону на першому етапі передбачає створення бригад чисельністю 80 тис. людей.

Крім того, очікувалося, що громадяни, які братимуть участь в територіальній обороні, підпишуть відповідні контракти. Загалом же принцип такої системи мав полягати у тому, що люди будуть відповідальні за захист місцевості, яку вони знають.