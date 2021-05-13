Курс валют НБУ на 13 мая в Украине

13 мая гривна несколько укрепилась к американскому доллару, а также к евро.
Нацбанк установил курс на 13 мая, согласно ему, доллар стоит 27,63 грн, что на 4 копейки меньше чем накануне.
Евро также подешевел, курс зафиксирован на отметке 33,49 грн/€ 1, в тоже время 12 мая валюта стоила 33,67 грн/€ 1.
Подешевел на несколько копеек и польский злотый, теперь он стоит 7,37 грн.
Потерял позиции и российский рубль, по сравнению с 12 мая он подешевел на 2 копейки.
Курс валют в Украине от НБУ на 13.05:
- $1 — 27,63 грн;
- €1 — 33,49 грн;
- 1 польский злотый — 7,37 грн;
- 10 российских рублей — 3,72 грн.
Курс валют в мае
В мае 2021 года эксперты не прогнозируют значительных колебаний в курсе валют.
Доллар также может пойти на небольшое снижение по нескольким причинам.
Во-первых, в краткосрочной перспективе могут увеличиться поступления от украинских экспортеров.
Во-вторых, Украина будет продолжать получать кредитные ресурсы.