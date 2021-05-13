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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Софія Зінов'єва |

Гривна укрепилась: курс валют от НБУ на 13 мая

Курс валют

13 мая гривна несколько укрепилась к американскому доллару, а также к евро.

Нацбанк установил курс на 13 мая, согласно ему, доллар стоит 27,63 грн, что на 4 копейки меньше чем накануне.

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Евро также подешевел, курс зафиксирован на отметке 33,49 грн/€ 1, в тоже время 12 мая валюта стоила 33,67 грн/€ 1.

Подешевел на несколько копеек и польский злотый, теперь он стоит 7,37 грн.

Потерял позиции и российский рубль, по сравнению с 12 мая он подешевел на 2 копейки.

Курс валют в Украине от НБУ на 13.05:

  • $1 — 27,63 грн;
  • €1 — 33,49 грн;
  • 1 польский злотый — 7,37 грн;
  • 10 российских рублей — 3,72 грн.

Курс валют НБУ на 13 мая в Украине

Курс валют в мае

В мае 2021 года эксперты не прогнозируют значительных колебаний в курсе валют.

Доллар также может пойти на небольшое снижение по нескольким причинам.

Во-первых, в краткосрочной перспективе могут увеличиться поступления от украинских экспортеров.

Во-вторых, Украина будет продолжать получать кредитные ресурсы.

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