Курс валют НБУ на 13 травня в Україні

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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Зінов'єва |

Гривня зміцнилась: курс валют від НБУ на 13 травня

Курс валют

13 травня гривня дещо зміцнилась до американського долару, а також до євро.

Нацбанк встановив курс на 13 травня, згідно з ним, долар коштує  27,63 грн, що на 4 копійки менше ніж напередодні.

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Євро також подешевшало, курс зафіксовано на позначці 33,49 грн/€1, натомість 12 травня валюта коштувала 33,67 грн/€1.

Здешевшав на кілька копійок і польський злотий, тепер він коштує 7,37 грн.

Втратив позиції і російський рубль, порівняно з 12 травня він подешевшав на 2 копійки.

Курс валют в Україні від НБУ на 13.05:

  • $1 – 27,63 грн;
  • €1 – 33,49 грн;
  • 1 польський злотий – 7,37 грн;
  • 10 російських рублів – 3,72 грн.

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Долар також може піти на невелике зниження з кількох причин.

По-перше, в короткостроковій перспективі можуть збільшитися надходження від українських експортерів.

По-друге, Україна буде продовжувати отримувати кредитні ресурси.

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