Курс валют НБУ на 13 травня в Україні

13 травня гривня дещо зміцнилась до американського долару, а також до євро.

Нацбанк встановив курс на 13 травня, згідно з ним, долар коштує 27,63 грн, що на 4 копійки менше ніж напередодні.

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Євро також подешевшало, курс зафіксовано на позначці 33,49 грн/€1, натомість 12 травня валюта коштувала 33,67 грн/€1.

Здешевшав на кілька копійок і польський злотий, тепер він коштує 7,37 грн.

Втратив позиції і російський рубль, порівняно з 12 травня він подешевшав на 2 копійки.

Курс валют в Україні від НБУ на 13.05:

$1 – 27,63 грн;

€1 – 33,49 грн;

1 польський злотий – 7,37 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

Курс валют у травні

У травні 2021 року експерти не прогнозують значних коливань у курсі валют.

Долар також може піти на невелике зниження з кількох причин.

По-перше, в короткостроковій перспективі можуть збільшитися надходження від українських експортерів.

По-друге, Україна буде продовжувати отримувати кредитні ресурси.