На Донбасі бойовики РФ п’ять разів порушили режим тиші – стріляли із мінометів

Станом на вечір 11 травня незаконні збройні формування РФ п’ять разів порушили режиму припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських бійців немає.

Зокрема, неподалік Новгородського російські бойовики двічі стріляли із забороненних мінометів.

Поблизу селищ Новоселівка та Південне окупанти застосували граномети у напрямку позицій ЗСУ.

Також біля Південного вони здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

За даними штабу ООС, бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Водночас на обстріли окупантів наші захисники у відповідь відкривали вогонь.

Про грубі порушення з боку військових Росії повідомили СММ ОБСЄ.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Донбасі суттєво зменшилися прицільні снайперські обстріли.

Однак, він зауважив, що провокаційні обстріли на сході України тривають.

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