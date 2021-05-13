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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

На Донбасі бойовики РФ сім разів відкривали вогонь

загострення на донбасі

Протягом дня 13 травня незаконні збройні формування РФ сім разів відкривали вогонь на Донбасі. Внаслідок обстрілів жоден український захисних не постраждав.

Зокрема поблизу Верхньоторецького окупанти три рази стріляли з кулеметів та гранатометів.

Неподалік селища Піски бойовики двічі відкривали вогонь також із кулеметів та гранатометів.

Водночас поблизу Новотроїцького найманці РФ здійснили обстріл зі стрілецької зброї, а біля Південного – з гранатометів.

За даними штабу ООС, бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Українська сторона СЦКК оперативно повідомила про порушення з боку військових Росії СММ ОБСЄ.

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Напередодні, 11 травня бойовики п’ять разів порушили режиму припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських бійців не було.

Зокрема, окупанти відкривали вогонь поблизу Новгородського, Новоселівки та Південного.

Джерело: Штаб ООС

Фото: УНІАН

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