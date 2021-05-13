В Киевраде назвали условие, при котором не будут повышать стоимость проезда

В Киевской городской Раде заявили, если Киеву компенсируют расходы на проезд граждан из льготных категорий из госбюджета, то стоимость на поездки в метрополитене не поднимут.

С соответствующим обращением Киевсовет обратилась к правительству и парламенту, его поддержали 88 депутатов.

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В горсовете также отметили, что с 2016 года расходы на компенсационные выплаты за проезд льготников возложены на местные бюджеты.

Из-за этого, местные территориальные общины вынуждены тратить миллиарды грн, иногда за счет недофинансирования других важных социальных сфер.

Повышение стоимости проезда

13 мая руководство Киевского метрополитена обратилось в местные органы власти с просьбой повысить стоимость одной поездки в метро до 21 грн.

По их словам, метрополитен завершил прошлый год с убытками в 1 млрд 175 млн грн, а в этом году финансисты прогнозируют ущерб в размере 3 млрд 421 млн грн.

В обращении также отметили, что вместо повышения стоимости проезда, они могут согласиться на финансовую поддержку метрополитена в размере не менее 1,5 млрд грн.

Фото: Киевский метрополитен