Ціни на проїзд у метро Києва: у столичній підземці можуть підвищити тарифи

У Києві можуть підвищити вартість проїзду в метро. Представники Київського метрополітену звернулися до міської влади. Факти ICTV очікують на коментар від КМДА.

13 травня на офіційній сторінці Київського метрополітену у Facebook було опубліковано звернення трудових колективів столичної підземки та Київпастрансу з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств.

– Ситуація потребує негайного розгляду для безперебійного перевезення пасажирів і виплати заробітної плати колективам. Підприємства сподіваються на конструктивну позицію міста, – йдеться у документі.

За їхніми словами, вони бачать два можливі шляхи вирішення цієї ситуації.

– Підтримка метрополітену коштами міського бюджету, на що необхідно щонайменше 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд наявного тарифу на перевезення пасажирів, – зазначено у листі.















21 грн за поїздку. Київський метрополітен просить підвищити вартість проїзду / 4 фотографии

Водночас вони повідомляють про збитки від своєї діяльності, зокрема минулий рік Київський метрополітен завершив зі збитком у 1 млрд 175 млн грн. За прогнозами фінансистів, цього року очікується збиток у 3 млрд 421 млн грн.

Вони нагадали, що востаннє ціну на проїзд у Київському метрополітені підвищували у 2018 році. Нинішня вартість не є економічно обґрунтованою, вона має бути близько 21 грн за один проїзд із людини.

Водночас у Київпастрансі також назвали очікувані тарифи: 25,18 грн – для трамваїв, тролейбусів, автобусів, 78,9 грн – для міської електрички.

Зростання цін на продукти

У 2021 році фіксується здорожчання продуктів харчування.

Найбільше додали у вартості яйця та цукор.

Детальніше про ціни на продукти в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: КП Київський метрополітен