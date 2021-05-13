Дома у Тупицкого проводят обыск

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски по месту жительства Александра Тупицкого. С обысками в дом экс-судьи КСУ пришли в шесть утра 13 мая.
— Подтверждаем факт обысков по нескольким адресам, в том числе в Василькове, — сказали в ГБР.
Следственные действия санкционированы Печерским районным судом Киева.
Издание ZN.UA пишет, что обыск проводится в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.
Обыск проводится в соответствии с ч. 1 ст. 234 УПК Украины.
Дело Тупицкого
В конце 2020 ГБР объявило подозрение Александру Тупицкого за ложные показания, искусственного создания доказательств и подкуп свидетеля (чтобы тот отказался от дачи показаний).
Председатель Назка составил менее трех протоколы на Тупицкого. Они касались его во время голосования по декларированию земельного участка в Крыму и издание незаконных распоряжений во время своего отстранения от должности. Впоследствии президент Владимир Зеленский лишил Александра Тупицкого статуса судьи Конституционного суда Украины. Однако Верховный суд отменил это решение.