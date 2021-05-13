PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Дома у Тупицкого проводят обыск

Тупицкий

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски по месту жительства Александра Тупицкого. С обысками в дом экс-судьи КСУ пришли в шесть утра 13 мая.

— Подтверждаем факт обысков по нескольким адресам, в том числе в Василькове, — сказали в ГБР.

Следственные действия санкционированы Печерским районным судом Киева.

Издание ZN.UA пишет, что обыск проводится в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.

Обыск проводится в соответствии с ч. 1 ст. 234 УПК Украины.

  • Дома у Тупицкого проводят обыск
  • Дома у Тупицкого проводят обыск
  • Дома у Тупицкого проводят обыск
  • Дома у Тупицкого проводят обыск
Дома у Тупицкого проводят обыск / 2 фотографии

Дело Тупицкого

В конце 2020 ГБР объявило подозрение Александру Тупицкого за ложные показания, искусственного создания доказательств и подкуп свидетеля (чтобы тот отказался от дачи показаний).

Председатель Назка составил менее трех протоколы на Тупицкого. Они касались его во время голосования по декларированию земельного участка в Крыму и издание незаконных распоряжений во время своего отстранения от должности. Впоследствии президент Владимир Зеленский лишил Александра Тупицкого статуса судьи Конституционного суда Украины. Однако Верховный суд отменил это решение.

Источник: Зеркало недели

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка