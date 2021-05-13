Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски по месту жительства Александра Тупицкого. С обысками в дом экс-судьи КСУ пришли в шесть утра 13 мая.

— Подтверждаем факт обысков по нескольким адресам, в том числе в Василькове, — сказали в ГБР.

Следственные действия санкционированы Печерским районным судом Киева.

Издание ZN.UA пишет, что обыск проводится в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.

Обыск проводится в соответствии с ч. 1 ст. 234 УПК Украины.







Дома у Тупицкого проводят обыск / 2 фотографии

Дело Тупицкого

В конце 2020 ГБР объявило подозрение Александру Тупицкого за ложные показания, искусственного создания доказательств и подкуп свидетеля (чтобы тот отказался от дачи показаний).

Председатель Назка составил менее трех протоколы на Тупицкого. Они касались его во время голосования по декларированию земельного участка в Крыму и издание незаконных распоряжений во время своего отстранения от должности. Впоследствии президент Владимир Зеленский лишил Александра Тупицкого статуса судьи Конституционного суда Украины. Однако Верховный суд отменил это решение.