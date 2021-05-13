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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Вдома у Тупицького проводять обшук

Тупицкий

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки за місцем проживання Олександра Тупицького. З обшуками до будинку екс-судді КСУ прийшли о шостій ранку 13 травня.

— Підтверджуємо факт обшуків за кількома адресами, зокрема у Василькові, – сказали у ДБР.

Слідчі дії санкціоновані Печерським районним судом Києва.

Видання ZN.UA пише, що обшук проводиться у присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката.

Обшук проводиться згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України.

  • Вдома у Тупицького проводять обшук
  • Вдома у Тупицького проводять обшук
  • Вдома у Тупицького проводять обшук
  • Вдома у Тупицького проводять обшук
Вдома у Тупицького проводять обшук / 2 фотографии

Справа Тупицького

Наприкінці 2020 року ДБР оголосило підозру Олександру Тупицькому за неправдиві показання, штучного створення доказів та підкуп свідка (щоб той відмовився від надання свідчень).

Голова НАЗК склав щонайменше три протоколи на Тупицького. Вони стосувалися його під час голосування щодо декларування земельної ділянки у Криму та видання незаконних розпоряджень під час свого відсторонення з посади. Згодом президент Володимир Зеленський позбавив Олександра Тупицького статусу судді Конституційного суду України. Однак Верховний суд скасував це рішення.

Джерело: Дзеркало тижня

Фото: УНІАН

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