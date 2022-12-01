Декабрь, 01 в 16:43

В четверг, 1 декабря, Верховная Рада Украины поддержала назначение Александра Кубракова на должность вице-премьера – министра инфраструктуры и регионального развития.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк. За назначение Кубракова проголосовали 263 нардепа: 200 – от Слуги народа, 13 – от Платформы за жизнь и мир, 9 – от группы За будущее, 6 – от Голоса, 15 – от группы Доверие, 10 – от группы Восстановления Украины, а также 10 внефракционных.

Перед назначением на новую должность Александра Кубракова 242 голосами уволили с должности министра инфраструктуры Украины.

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На заседании парламента присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как известно, власти решили объединить Министерство инфраструктуры и Министерство развития общин и территорий. Последнее осталось без министра после назначения Алексея Чернышева на должность главы Нафтогаза Украины.

Александр Кубраков возглавит объединенное министерство.

30 ноября он подал заявление об увольнении с должности министра инфраструктуры, которую занимал с мая 2021 года. До этого Кубраков возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

Как объяснял первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, два министерства решили объединить для оптимизации, более эффективной работы и уменьшения затрат на содержание аппарата.