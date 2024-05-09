Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

За соответствующее решение проголосовали 272 народных депутата.

Самого Кубракова не было в зале во время голосования за отставку.

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Что предшествовало увольнению Кубракова

В Верховной Раде 9 мая зарегистрирован проект постановления №11248 об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Комитет по вопросам транспорта уже поддержал увольнение Кубракова с должности, то есть Рада рассмотрит этот вопрос уже сегодня, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Причины увольнения Кубракова

В пояснительной записке законодатели отмечают, что увольнение Александра Кубракова необходимо для создания отдельного Министерства по вопросам развития общин, территорий и жилищно-коммунального хозяйства, поскольку “политика, которая осуществляется сегодня министерством в части региональной политики находится в критическом состоянии”.

То есть нардепы предлагают разделить вопросы инфраструктуры и региональной политики, которыми занимается Кубраков, на два министерства, а самого вице-премьер-министра могут просто понизить в должности.

— Чтобы реализовать инициативу создания такого отдельного министерства, согласно Конституции Украины, необходимо принять такое решение в Верховной Раде Украины, в частности путем освобождения от должности члена правительства — вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Кубракова Александра Николаевича, — объясняют законодатели.

Народный депутат Виталий Безгин объяснил необходимость увольнения Кубракова тем, что “параллельно управлять и вопросами инфраструктуры, и вопросами региональной политики/децентрализации почти невозможно”.

— Фракция Слуга народа признала, что чуть больше года назад совершила ошибку. Эту позицию однозначно разделяет большинство членов профильного комитета и вся экспертная среда. Не может одно управление закрывать весь спектр задач, которые ранее покрывало целое министерство. Нам нужен исполнительный орган, который придаст децентрализации новое дыхание, — добавил он.

Реакция Кубракова на увольнение

Еще перед голосованием за увольнение Александр Кубраков заявил, что руководство фракции Слуга народа и премьер-министр Денис Шмыгаль не обсуждали с ним этот вопрос. Также его не пригласили на заседание фракции и профильного комитета.

Он напомнил, что с мая 2021 года возглавлял Мининфраструктуры, с первых дней войны к его обязанностям в области транспорта и почтовой связи добавились военная логистика, восстановление жилья и муниципальной инфраструктуры, а в декабре 2022 года Рада назначила его вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром нового, объединенного министерства.

— Относительно голосования за данный проект постановления Верховной Радой — за 5 лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством — путь в одном направлении. Каждый принимает решение в соответствии со своими убеждениями и несет за это ответственность, — подчеркнул Кубраков.

Александр Кубраков: краткая биография

Кубракову — 41, он родом из Днепропетровской области.

По образованию — маркетолог, окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана.

Трудовую деятельность начал в 2004 году на должности маркетинг-менеджера в ЗАО Приоком, а через два года возглавил отдел в компании Киевстар.

В 2007 году начал руководить управлением стратегического маркетинга в банке Финансы и Кредит.

Через два года снова вернулся в Киевстар на руководящую должность — начальника отдела маркетинга фиксированного бизнеса.

2011-2015 годы — Александр Кубраков был советником городского главы Киева.

После этого возглавил проектный офис Министерства юстиции. Через год начал руководить сектором телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

В августе 2019 года избран народным депутатом от партии Слуга народа, а уже 19 ноября распоряжением Кабмина был назначен главой Укравтодора.

20 мая 2021 года Александра Кубракова назначили министром инфраструктуры, с 1 декабря 2022 года он занимал должность вице-премьера — министра инфраструктуры и регионального развития.

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