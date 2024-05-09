9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Відомство, яке було об’єднане з Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій, Олександр Кубраков очолював із 1 грудня 2022 року.

До об’єднання Олександр Кубраков півтора року очолював Міністерство інфраструктури.

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Звільнення Кубракова: що відомо

У пояснювальній записці проєкту постанови №11248 про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури зауважували, що таке кадрове рішення необхідне для створення окремого Міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства, оскільки “політика, яку провадить сьогодні міністерство щодо регіональної політики перебуває в критичному стані”.

Зокрема, народні обранці наголошували: щоб розділити питання інфраструктури та регіональної політики на два міністерства і потрібне було звільнення Кубракова.

За словами нардепа від Слуги народу Віталія Безгіна, фракція погодилась із цілком обґрунтованою позицією, що паралельно керувати і питаннями інфраструктури, і питаннями регіональної політики/децентралізації – майже неможливо.

За його словами, фракція визнала, що трохи більше ніж рік тому припустилася помилки, тому підтримала пропозицію Віталія Безгіна розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Таку позицію, зауважує Віталій Безгін, однозначно поділяє більшість членів профільного комітету та все експертне середовище.

Біографія Олександра Кубракова

Народився Олександр Кубраков 20 серпня 1982 року в Першотравенську Дніпропетровської області.

За освітою – маркетолог. Опанував фах Олександр Кубраков у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана.

Почав трудову діяльність у 2004 році на посаді маркетинг-менеджера в ЗАТ Пріоком.

Через два роки очолив відділ у компанії Київстар.

У 2007 році почав керувати управлінням стратегічного маркетингу у банку Фінанси та Кредит.

Через два роки знову повернувся до компанії Київстар на керівну посаду – начальника відділу маркетингу фіксованого бізнесу.

Із 2011 до 2015 року Олександр Кубраков був радником міського голови Києва.

Відразу після цього він очолив проектний офіс Міністерства юстиції.

За рік почав керувати сектором телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

У серпні 2019 року став народний депутатом України від партії Слуга народу, а вже 19 листопада розпорядженням Кабінету Міністрів України Олександра Кубракова призначили на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Укравтодор Кубраков полишив у 2021 році, коли його призначили міністром інфраструктури, а з 1 грудня 2022 року до 9 березня 2024 року очолював нове міністерство – інфраструктури та регіонального розвитку.

Джерело: Укравтодор

Фото: Укравтодор

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