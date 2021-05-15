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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого

Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого

Коммунальные службы Киева вечером пятницы, 14 мая, разобрали МАФы в подземном переходе на площади Льва Толстого.

По сведениям владельцев ларьков, которые были разрушены, предупреждения о демонтаже никто не получал.

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Сотрудники КП Киевблагоустрий, как и владельцы уничтоженных МАФов, комментировать ситуацию отказались.

  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
  • Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого
Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого / 28 фотографий

В основном переход был известен множеством ларьков с цветами.

Демонтаж МАФов на метро Лыбидская

12 мая в подземный переход возле столичного метро Лыбидская радикально расчистили от МАФов.

Киевляне благодарят коммунальщиков за проделанную работу.

По мнению жителей столицы, бесчисленное множество ларьков уродует внешний вид города.

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