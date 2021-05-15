Коммунальные службы Киева вечером пятницы, 14 мая, разобрали МАФы в подземном переходе на площади Льва Толстого.
По сведениям владельцев ларьков, которые были разрушены, предупреждения о демонтаже никто не получал.
Сотрудники КП Киевблагоустрий, как и владельцы уничтоженных МАФов, комментировать ситуацию отказались.
Киевские коммунальщики расчистили подземный переход на площади Льва Толстого / 28 фотографий
В основном переход был известен множеством ларьков с цветами.
Демонтаж МАФов на метро Лыбидская
12 мая в подземный переход возле столичного метро Лыбидская радикально расчистили от МАФов.
Киевляне благодарят коммунальщиков за проделанную работу.
По мнению жителей столицы, бесчисленное множество ларьков уродует внешний вид города.