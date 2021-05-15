Комунальні служби Києва ввечері п’ятниці, 14 травня, розібрали МАФи в підземному переході на площі Льва Толстого.
За відомостями власників ларьків, що були зруйновані, попередження про демонтаж ніхто не отримував.
Співробітники КП Київблагоустрій, як і власники знищених МАФів, коментувати ситуацію відмовилися.
Київські комунальники розчистили підземний перехід на площі Льва Толстого / 28 фотографий
В основному перехід був відомий безліччю кіосків з квітами.
Демонтаж МАФів на метро Либідська
12 травня в підземний перехід біля столичного метро Либідська радикально розчистили від МАФів.
Кияни дякують комунальників за виконану роботу.
На думку жителів столиці, незліченна безліч ларьків спотворює зовнішній вигляд міста.