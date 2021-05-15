Комунальні служби Києва ввечері п’ятниці, 14 травня, розібрали МАФи в підземному переході на площі Льва Толстого.

За відомостями власників ларьків, що були зруйновані, попередження про демонтаж ніхто не отримував.

Співробітники КП Київблагоустрій, як і власники знищених МАФів, коментувати ситуацію відмовилися.















































































































Київські комунальники розчистили підземний перехід на площі Льва Толстого / 28 фотографий

В основному перехід був відомий безліччю кіосків з квітами.

Демонтаж МАФів на метро Либідська

12 травня в підземний перехід біля столичного метро Либідська радикально розчистили від МАФів.

Кияни дякують комунальників за виконану роботу.

На думку жителів столиці, незліченна безліч ларьків спотворює зовнішній вигляд міста.