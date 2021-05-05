У Бериславському районі Херсонської області 14-річну дівчинку принижували троє 17-річних старшокласників. В результаті вона відмовилася ходити в інтернат, наковталася таблеток і потрапила в лікарню.

Протягом року троє хлопців психологічно принижували дівчинку і висловлювалися на її адресу нецензурною лайкою.

– Нещодавно учениця відмовилася ходити на навчання і наковталася таблеток. На щастя, дівчинку вчасно доставили до лікарні і її врятували. Про цей випадок повідомили в поліцію. Було відкрито кримінальне провадження щодо доведення до самогубства, – повідомили в місцевій поліції.

Факт принижень з боку старшокласників також підтвердили батьки дівчинки.

Керівництво школи та учні під час спілкування з поліцейськими у всьому звинувачували потерпілу, нібито це вона своєю поведінкою провокувала на образи. Пізніше деякі з учнів зізналися, що дійсно троє однокласників без причини ображали ученицю.

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За словами керівництва інтернату, у цьому навчальному закладі навчаються діти з непростим характером, але з ними постійно проводять виховну роботу.

Пізніше з’ясувалося, що кривдники дівчинки вже притягувалися до адміністративної відповідальності за хуліганські дії.

Проти них склали адміністративні протоколи за ст. 173-4 (булінг, цькування учасника освітнього процесу) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Потерпіла зараз навчається вдома дистанційно. Її батьки вирішуватимуть, чи залишати дочку в інтернаті.

Суд над матір’ю за булінг

У Харківській області жінку збираються судити за приниження 16-річної доньки.

Мати останній рік психологічно знущалася над 16-річною донькою. Вона ображала дитину, грубо лаяла нецензурними словами, принижувала гідність дівчинки, виганяла з дому.